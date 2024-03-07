الإمارات الثالثة في الثقة على مستوى العالم

احتفظت الإمارات بمركزها الثالث عالمياً، كواحدة من أكثر الدول ثقة على مستوى العالم، وعلى وجه الخصوص قدرتها على الريادة في مجال الابتكار، وذلك بحسب مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2024.

وركز أحدث تقارير مؤشر إيدلمان للثقة، الذي استطلع آراء 32 ألف شخص في 28 دولة، على مجال الابتكار، وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن دولة الإمارات تُقبل على تبني الابتكار بخطى واثقة، وذلك بفضل تركيزها الممتد وطويل الأجل على هذا المجال.

وذلك على عكس ما يشهده العالم من اختلاف على أثر متغيرات التقنيات الحديثة، ووجود حالة واضحة من التردد تجاه تنفيذ وتطبيق الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الحاضر. فعلى سبيل المثال، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي في عام 2017.

كما أنشأت في عام 2019، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي أول جامعة قائمة على الأبحاث متخصصة في هذا المجال على مستوى الدراسات العليا.

وأعرب المشاركون في الاستطلاع عن ثقتهم بإدارة ملف الابتكار في دولة الإمارات، وعن ثقتهم في قدرة جميع المؤسسات الأربع – الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام – على دمج الابتكار في المجتمع.

وتتصدر الحكومة قائمة المؤسسات الموثوق في أدائها بنسبة 82 %، تليها الشركات بنسبة 74 %. وذلك في مقابل نتائج الاستطلاع العالمي في الدول الأخرى، والتي أظهرت أن الشركات تحظى بثقة أكبر بنسبة 59%، تليها المنظمات غير الحكومية بنسبة 54%والحكومة بنسبة 50 %.

ابتكار

ووجدت نتائج البحث، أن هناك أيضاً فرصة للشركات للعب دور رئيسي في دفع عجلة الابتكار. فعلى مدى العقد الماضي، ارتفع مستوى المطالبة بوجود شراكات بين قطاع الأعمال والحكومات حول الابتكار.

وقال 76% من المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات، أنه إذا زادت الشراكات بين الحكومة والشركات، فسوف تتعزز ثقتهم في التغييرات التي تقودها التقنيات، وذلك بالمقارنة مع نسبة 60% عالميًا.

وحول نتائج الاستطلاع، قال عمر القرم، الرئيس التنفيذي لإيدلمان الشرق الأوسط: ((تظهر نتائج تقرير مؤشّر إيدلمان للثقة لهذا العام، التأثير الملحوظ لتركيز دولة الإمارات على الابتكار. فقد أرست الدولة أسسًا راسخة لثقافة الابتكار، تتضح في كل مناحي حياتنا اليومية)).

وأضاف: ((نجحت الإمارات في تقديم نموذج عالمي يحتذى به في الشراكات بين الحكومة والشركات، من أجل تحقيق التغيير المرجو. وفي حين أن الحكومة هي التي تحظى بالنصيب الأكبر من ثقة المجتمع في دمج التقنيات ضمن المجتمع، إلا أن الفرصة دائمًا متاحة أمام الشركات لمواصلة شراكاتها مع الحكومة، لبناء المزيد من الثقة في التغييرات التي تقودها التقنيات.

وأردف: ((من المتوقع أن يبادر الرؤساء التنفيذيون، بدعم التغييرات التي تحدث في المجتمعات من حولهم، بالإضافة إلى ما يقدمون من دعم في هذا الإطار لأعمالهم، والذي يتضمن جهود استكشاف المهارات الوظيفية للمستقبل بنسبة 87%وتأثير الأتمتة بنسبة 85 بالمئة واستخدام التقنيات لصالح الجميع بنسبة 84 بالمئة)).

نتائج

وتشمل أبرز النتائج الأخرى التي توصّل إليها التقرير النقاط التالية:

* بينما ترتفع مستويات الثقة في القطاعات الصناعية، إلا أن هناك عملاً يجب القيام به فيما يتعلق بابتكاراتها. وعلى سبيل المثال، يمكن تعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي (71%)، والطاقة الخضراء (82%)، وطب الجينوم (62%)، والأغذية المعدلة وراثياً (46%).

* يحظى العلماء والقادة الحكوميون بالثقة في قدرتهم على قيادة تنفيذ الابتكار: من المتوقع أن يتولى العلماء (83 %) والقادة الحكوميون (80 %) دفة القيادة من المقدمة، يتبعهم قادة مختلف القطاعات والخبراء التقنيين.

* 68 % من المشاركين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي كمرجعية للحصول على آخر مستجدات الابتكار، فيما تأتي الأخبار عبر الإنترنت في المرتبة الثانية بنسبة 60 %.

* الثقة في التنظيم الفعّال تقود إلى تبني الابتكارات: الثقة في تنظيم الابتكارات بشكل فعّال ستؤدي إلى زيادة الثقة في مجال الابتكار.

* يعتمد تبني الابتكارات على مدى إحساس الناس بفوائدها التي تعود بالنفع على مستقبلهم: فعندما يدرك الناس ضرورة التقنيات وإحساسهم بالقدرة على التحكم في كيفية تأثيرها بشكل إيجابي على حياتهم، فمن المرجح أن يتبنوها.

ومؤشّر إيدلمان للثقة 2024، هو الاستطلاع السنوي الرابع والعشرون لقياس مستويات الثقة والمصداقية. وتم تنفيذ هذا الاستطلاع البحثي من قبل معهد إيدلمان للثقة) وتضمن مقابلات تم إجراؤها عبر الإنترنت لمدة 30 دقيقة وذلك خلال الفترة من 3 إلى 22 نوفمبر 2023.

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