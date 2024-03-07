تشافي : لن نستسلم في سباق الفوز بالدوري الإسباني

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أن فريقه لازال موجودا في سباق الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة مايوركا الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الفريق الكتالوني يحتل المركز الثالث بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، وذلك قبل دخول الجولات الـ11 الأخيرة من المسابقة.

واعترف تشافي بأن فريقه لن يستسلم في محاولاته للاحتفاظ بلقبه.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي : "لا أعتقد أن الدوري الإسباني ضاع".

وأضاف: "غدا ستكون هناك فرصة أخرى للاقتراب بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد، وأن نكون في مركز أعلى من جيرونا، الدوري لم ينته، ولن نستستلم".

وسيغيب بيدري، لاعب وسط الفريق، عن المباراة وذلك بعد تعرضه لإصابة أخرى.

واعترف تشافي بأن فريقه بحاجة لإجراء نظام المداورة بين اللاعبين تفاديا للإرهاق.

ويزدحم جدول برشلونة بالمباريات، حيث سيواجه نابولي الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب التعادل 1 /1 في مباراة الذهاب.

وتابع : "يجب علينا أن نضع في الاعتبار الإرهاق وعدد المباريات التي سيخوضها اللاعبون".

وذكر: "بالتأكيد سنجري غدا بعض التغييرات في التشكيل مقارنة بالمباراة الأخيرة، يجب علينا التفكير في اللاعبين، ولكن ليس بسبب مباراة يوم الثلاثاء في دوري الأبطال".

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