مفاجأة من العيار الثقيل ..الرائد يهزم النصر بثلاثية على ملعبه في الدوري السعودي



حقق الرائد فوزا مفاجئا على مضيفه النصر 3 /1، الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الرائد في الدقيقة 18 عن طريق كريم البركاوي، وأدرك النصر التعادل عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 46 سجل محمد فوزير الهدف الثاني للرائد، فيما اختتم أمير سعيود الثلاثية في الدقيقة 87.

وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف الهلال المتصدر، والذي

يواجه الرياض الجمعة، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر، رفع الرائد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

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