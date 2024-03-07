ميلان يهزم سلافيا براغ ومارسيليا يكتسح فياريال في الدوري الأوروبي



تغلب ميلان على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 4 /2، مساء الخميس، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم ميلان في الدقيقة 34 عن طريق أوليفيه جيرو، قبل أن يدرك سلافيا براغ التعادل عبر ديفيد دوديرا بعد ذلك بدقيقتين.

وفي الدقيقة 44 سجل تياني ريندرز الهدف الثاني لميلان، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل روبن لوفتس تشيك الهدف الثالث.

وسجل سلافيا براغ الهدف الثاني له عن طريق إيفان سكرانر في الدقيقة 65، فيما اختتم كريستيان بولسيتش الرباعية لميلان في الدقيقة 85.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، تعادل بنفيكا البرتغالي مع ضيفه رينجرز الاسكتلندي 2 /2.

وفي الدقيقة السابعة سجل توم لورانس الهدف الأول لرينجرز، قبل أن يدرك بنفيكا التعادل عبر أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبعد ذلك بدقيقتين، عاد رينجرز للتقدم مجددا عبر دوجون سترلينج، فيما سجل بنفيكا هدف التعادل الثاني عن طريق كونور جولدسون لاعب رينجرز بالخطأ في مرمى فريقه.

وتغلب فرايبورج الألماني على ضيفه ويستهام الإنجليزي 1 /

صفر.

وسجل ميكايل جريجوريتش هدف المباراة الوحيد لفرايبورج في الدقيقة 81.

من جانبه، وضع مارسيليا الفرنسي قدما في دور الثمانية، بعد فوزه الكبير على فياريال الإسباني 4/ صفر.

وفي الدقيقة 23 سجل جوردان فيرتو الهدف الأول لمارسيليا، قبل أن يسجل ييرسون موسكيرا لاعب فياريال الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 42 سجل بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثالث لمارسيليا من ضربة جزاء، ثم اختتم اللاعب ذاته رباعية فريقه في الدقيقة 59.





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