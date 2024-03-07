مخاوف في بريطانيا مع ارتفاع حالات الإصابة بالسعال الديكي



أبدى مسؤولو الصحة في بريطانيا قلقهم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض السعال الديكي.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة قولها إن هناك 553 حالة إصابة جديدة بالسعال الديكي خلال شهر /يناير الماضي.

يأتي هذا مقارنة بتسجيل 858 حالة إصابة بالمرض على مدار عام 2023 بالكامل.

يشار إلى أن مرض السعال الديكي هو عدوى بكتيرية تصيب الرئتين والشعب الهوائية.

وتشبه الأعراض نزلات البرد في البداية ولكن بعد حوالي أسبوع سيعاني المرضى من نوبات سعال تستمر لبضع دقائق وتزداد سوءا خلال الليل.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن أعداد الحالات كانت منخفضة خلال الوباء بسبب انخفاض الاختلاط الاجتماعي.

وحذر المسؤولون من أن الزيادة في الحالات تأتي في وقت كان هناك انخفاض مطرد في تلقي اللقاح ضد السعال الديكي لدى النساء الحوامل والأطفال.

وتم حث الآباء على التحقق من تطعيم أطفالهم ضد السعال الديكي، وذكرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة النساء الحوامل بالحصول على اللقاح حتى يتم حماية أطفالهن عند الولادة.

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