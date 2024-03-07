وفاة طفلة عمرها 4 سنوات نسيها والدها في سيارته

توفيت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات بعد أن نسي والدها أن ابنته كانت نائمة في سيارته وسط الحر الشديد في البرازيل.

توفيت الطفلة جيل دي أوليفيرا بعد ظهر الأربعاء في ألاجوينهاس، وهي مدينة تقع في ولاية باهيا الشمالية الشرقية.

وكان والدها، ينوي إيصالها إلى المدرسة ليتركها في المقعد الخلفي لسيارته أثناء وجوده في العمل.

وفي ذلك الوقت، وصلت درجات الحرارة في المدينة إلى 31 درجة مئوية.

واتصل والد

الطفلة بالشرطة بعد أن اتصلت والدة الطفلة الصغيرة بمدرستها لأنها أرادت الاطمئنان على ابنتها التي ظهرت عليها أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في وقت سابق من ذلك الصباح.

ولكن

مدير المدرسة أخبر

الأم حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر أن

الطفلة لم تحضر إلى المدرسة في ذلك اليوم.

وقال شهود عيان، بحسب الشرطة العسكرية، إن الرجل هرع إلى السيارة في محاولة لإنقاذ حياة ابنته، حسب صحيفة "مترو".

وأعلنت خدمات الطوارئ، المعروفة في البرازيل باسم SAMU، وفاة الطفلة في مكان الحادث.

واعتقلت الشرطة المدنية والدها (40 عاما) الذي يواجه اتهامات بالقتل غير العمد.

يدعي الأب أنه "نسي" أن ابنته كانت نائمة في الجزء الخلفي من سيارته عندما ذهب إلى العمل لهذا اليوم.

واستجوبته الشرطة وأطلقت سراحه بكفالة في انتظار التحقيق الجنائي.