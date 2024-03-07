إصابة جديدة لبنزيمة في أسفل الظهر بعد تعافيه من مشكلة في الساق

أعلن الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إصابة لاعبه الفرنسي كريم بنزيمة وغيابه عن التدريبات الجماعية بعدما تعافى من إصابة في عضلة الساق.

وقال الاتحاد عبر حسابه في منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "تعافى كريم بنزيمة من إصابة في عضلة الساق وشارك في التدريبات الجماعية أمس.

"فيما عانى اليوم من ألم أسفل الظهر منعه من المشاركة في التدريبات.

"ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه للمباريات المقبلة".

وغاب بنزيمة عن مواجهتي الاتحاد والهلال في الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا بسبب الإصابة.

ويستضيف فريق المدرب مارسيلو جاياردو منافسه الأخدود غدا الجمعة في الدوري.

كما أعلن النادي غياب حارس المرمى عبدالله المعيوف عن المباراة المقبلة بسبب ألم في عضلة الساق.

ويسعى الاتحاد، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة في الدوري المحلي، لتعويض خسارته 2-صفر في الذهاب حين يستقبل الهلال في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم.



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