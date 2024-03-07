إصابة جديدة لبنزيمة في أسفل الظهر بعد تعافيه من مشكلة في الساق

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إصابة لاعبه الفرنسي كريم بنزيمة وغيابه عن التدريبات الجماعية بعدما تعافى من إصابة في عضلة الساق.
وقال الاتحاد عبر حسابه في منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "تعافى كريم بنزيمة من إصابة في عضلة الساق وشارك في التدريبات الجماعية أمس.
"فيما عانى اليوم من ألم أسفل الظهر منعه من المشاركة في التدريبات.
"ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه للمباريات المقبلة".
وغاب بنزيمة عن مواجهتي الاتحاد والهلال في الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا بسبب الإصابة.
ويستضيف فريق المدرب مارسيلو جاياردو منافسه الأخدود غدا الجمعة في الدوري.
كما أعلن النادي غياب حارس المرمى عبدالله المعيوف عن المباراة المقبلة بسبب ألم في عضلة الساق.
ويسعى الاتحاد، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة في الدوري المحلي، لتعويض خسارته 2-صفر في الذهاب حين يستقبل الهلال في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم.
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