حزب الله: استهدفنا قوة لجنود العدو بمسيّرتين
التاريخ
3/7/2024 7:10:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني استهدافه قوة لجنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس ، في مرتفع الكرنتينا بمسيّرتين، مؤكدا "وأصبنا الهدف بدقة".
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