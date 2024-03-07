إطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه سديروت

إطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه سديروت
التاريخ
3/7/2024 7:10:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه مدينة سديروت وسقوط أحدها في منطقة مفتوحة.
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