ترامب يدعو إلى إقالة بايدن وطرده من البيت الأبيض

ترامب يدعو إلى إقالة بايدن وطرده من البيت الأبيض
التاريخ
3/7/2024 7:10:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن رئيس الدولة الحالي جو بايدن محاط بالفاشيين والشيوعيين، وأضاف أنه حان وقت القول للرئيس الحالي "أنت مطرود".
وقال ترامب على شبكته الاجتماعية TRUTH Social: "أنتم تخسرون الكثير من المال لأن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون ماذا يفعلون.
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