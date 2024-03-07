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ترامب يدعو إلى إقالة بايدن وطرده من البيت الأبيض

3/7/2024 7:10:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن رئيس الدولة الحالي جو بايدن محاط بالفاشيين والشيوعيين، وأضاف أنه حان وقت القول للرئيس الحالي "أنت مطرود".
وقال ترامب على شبكته الاجتماعية TRUTH Social: "أنتم تخسرون الكثير من المال لأن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون ماذا يفعلون.

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