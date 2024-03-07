الرئيس الإسرائيلي قد يلغي زيارته لهولندا خشية اعتقاله

الرئيس الإسرائيلي قد يلغي زيارته لهولندا خشية اعتقاله
التاريخ
3/7/2024 7:10:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "قد يلغي زيارته الأحد لهولندا بسبب مطالبات باعتقاله لتورطه في الإبادة بغزة".
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