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زيارة مرتقبة لمدير المخابرات الأميركية إلى تل أبيب

3/7/2024 7:10:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، الخميس، إنه من المقرر أن يصل مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى إسرائيل قريبا، "في محاولة أخيرة إلى التوصل لاتفاق قبل رمضان".

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