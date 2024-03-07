زيارة مرتقبة لمدير المخابرات الأميركية إلى تل أبيب

زيارة مرتقبة لمدير المخابرات الأميركية إلى تل أبيب
التاريخ
3/7/2024 7:10:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، الخميس، إنه من المقرر أن يصل مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى إسرائيل قريبا، "في محاولة أخيرة إلى التوصل لاتفاق قبل رمضان".
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