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المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 2 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

3/7/2024 3:15:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 2، اليوم الخميس، استقبال المراجعين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، وذلك من أجل التخفيف من آثار المعاناة التي يعيشها الأهل في الضفة الغربية.

وقال قائد قوة المستشفى: "إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية السامية تجاه الأهل في فلسطين"، مؤكداً على أن الطواقم الطبية تعمل بكل ما لديها من إمكانات لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للأشقاء في ظل الظروف الراهنة.

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