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تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

3/7/2024 3:15:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الاجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في البادية.
التحذيرات ليوم الجمعة :


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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