تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات
التاريخ
3/7/2024 3:15:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الاجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في البادية.
التحذيرات ليوم الجمعة :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
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