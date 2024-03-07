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نتنياهو يكشف مستقبل الحرب في غزة

3/7/2024 3:15:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الحرب الإسرائيلية ستستمر على قطاع غزة بما في ذلك مدينة رفح.
وقال نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل هجومها على حركة حماس على الرغم من تزايد الضغوط الدولية، بما في ذلك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأضاف: "ثمة ضغوط دولية متزايدة، لكن عندما تتزايد الضغوط الدولية على وجه التحديد، لا بد أن نوحد الصف، نحتاج إلى الوقوف معا أمام محاولات وقف الحرب".
وأضاف نتنياهو أن جيش الاحتلال سينفذ عمليات مضادة لحماس في جميع أنحاء القطاع "بما في ذلك في رفح، آخر معقل لحماس".
وتابع: "مَن يأمرنا بألا نتحرك في رفح يأمرنا بأن نخسر الحرب؛ وذلك لن يحدث".

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