صفارات الإنذار تدوي في الجلـيل الغربي

صفارات الإنذار تدوي في الجلـيل الغربي
التاريخ
3/7/2024 3:15:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت فضائية الجزيرة إن صفارات الإنذار دوّت في يعارا وعبدون في الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان.
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