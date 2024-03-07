استكشف إمكانات Galaxy AI عبر تطبيق Try Galaxy المتاح الآن لمستخدمي سامسونج Galaxy

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مع بزوغ فجر عصر الذكاء الاصطناعي عبر الهواتف المتنقلة، وتزايد الاهتمام بمواكبة أحدث الابتكارات وأكثرها تقدّماً؛ كانت سامسونج في طليعة هذا التوجّه، إذ عملت على إضافة العديد من التحسينات المهمّة على تطبيق Try Galaxy، لتعزيز تجربة المحادثة بهدف تمكين المستخدمين الذين لم ينخرطوا بعد في تجربة تقنيات وإمكانات Galaxy AI، بما فيها الترجمة الفوريّة Live Translate، ومساعد الدردشة Chat Assist، وNote Assist، وPhoto Assist، وCircle to Search with Google، كلّ ذلك دون الحاجة إلى تبديل هواتفهم.



وفي حين كان تطبيق Try Galaxyحصريًا في السابق لمستخدمي نظام التشغيل iOS، فإنه يمكن الآن وللمرة الأولى الوصول إليه عبر جميع الأجهزة التي تعمل بنظام Android، بما في ذلك طرازات Galaxy، الأمر الذي من شأنه أن يُتيح لشريحة أوسع من المستخدمين استكشاف أحدث مزايا سلسلة هواتف Galaxy S24 وواجهة مستخدم One UI 6.1.



في ظلّ هذا المشهد؛ لا تنتظر أكثر وانطلق الآن نحو الاستمتاع بتجربة Try Galaxy.



ما الجديد؟ انطلق في رحلة استكشافيّة لعالم Galaxy AI عبر الأدوات والبرامج التعليمية

يحاكي تطبيق Try Galaxy المحسّن تجربة النظر إلى شاشة Galaxy S24 الرئيسة الفعلية، فبمجرد دخولك إلى التطبيق، تُرشدك البرامج التعليمية والمحتوى التفاعلي للتنقل ضمن أحدث واجهة مستخدم.

تقدم وظيفة widget الجديدة الموجودة على الصفحة الثانية من الشاشة الرئيسة الميزات الأساسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لسلسلة Galaxy S24 وأدوات الكاميرا المتقدمة الخاصة بها. ويمكنك النقر فوق كل عنصر لمشاهدة مقاطع فيديو توضيحية قصيرة تشرح الميزات وكيفية تطبيقها في حياتك اليومية، فيما تظهر علامات الاختيار بجوار العناصر المكتملة حتى تتمكن من تتبع تقدمك.

وهنا؛ نقدّم نظرة عامة على تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تم تسليط الضوء عليها في ميّزة widget الجديدة:



Live Translate: تواصل بسهولة من خلال ميزة ترجمة المكالمات ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي والمدمجة في التطبيق الأصلي. يمكنك التواصل بسلاسة مع أيّ كان، أو إجراء حجوزاتك في بلد أجنبي من خلال الترجمة الصوتية والنصية للمكالمات الهاتفية، والمتوفرة بـ 13 لغة.

Note Assist: إلى جانب تدوين ملاحظاتك، يُمكنك الآن الحصول على ملخصات فورية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتبسيط ملاحظاتك وتنظيمها، بما في ذلك صياغة الفقرات الطويلة على شكل نقاط مهمّة لمراجعتها بسهولة. وتتضمن هذه الميزة التنسيق التلقائي والتدقيق الإملائي والترجمات.

Chat Assist: خصّص نغمة أي رسالة نصية وفقًا للمناسبة، سواء كانت مهنيّة أو خاصة. كما يمكنك مشاركة جداول أعمال الاجتماعات المدقّقة مع مسؤولك في العمل وكذلك المشاركة في محادثات مع الأصدقاء خارج حدود بلدك. ويمكن للذكاء الاصطناعي المدمج في لوحة مفاتيح سامسونج أيضًا توفير ترجمة في الوقت الفعلي للرسائل بـ 13 لغة، مما يسهل ويعزّز التواصل عبر الثقافات واللغات المختلفة.

Photo Assist: التقط الصورة المثالية بمساعدة التحرير التوليدي Generative Edit، وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكنك من تعديل حجم العناصر داخل الصور أو تغيير موضعها أو إزالتها تماماً. قم بضبط تكوين الصورة على الفور باستخدام ميزة Edit Suggestion. وباستخدام أداة ممحاة الانعكاس Erase Reflection ستكون قادراً على إزالة الظلال وانعكاسات الضوء غير المرغوب فيها تلقائيًا.



Circle to Search with Google: تُتيح هذه الميزة للمستخدمين البحث عن العناصر المعروضة على الشاشة دون التبديل بين التطبيقات. من خلال وضع دائرة على العنصر وبعد الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية، يمكن للمستخدمين بدء البحث للحصول على نتائج فورية ومفيدة حول العنصر المطلوب. قد تتضمن نتائج البحث لمحات عامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد تعتمد التفاصيل على موقع العنصر في الصورة.

إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفّرها؛ تُسلّط widget الضوء على أدوات الكاميرا المتقدمة لسلسلة Galaxy S24 من خلال مقاطع فيديو تعليمية غامرة تم التقاطها من منظور المُصوّر، يمكنك تعلم كيفية التقاط صور واضحة ومشرقة في الليل من مسافة بعيدة باستخدام Nightography Zoom، بالإضافة إلى تسجيل مقاطع فيديو ثابتة عندما يتحرك لعناصر متحركة بسرعة باستخدام ميزة Super Steady، ووضع البورتريه (Portrait) لالتقاط صور شخصية رائعة.

التحديثات الأخرى والتوافر

يمكنك من خلال التطبيق استكشاف مزايا Galaxy الجديدة وصور الخلفية، وتحديدًا تلك المعروضة على Galaxy S24 Ultra. بالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة أنواع من الخلفيات الفنية، بما في ذلك الكتابة على الجدران، متاحة للتنزيل كهديّة.



ولمعرفة المزيد حول منظومةGalaxy ، يمكن للمستخدمين التنقل عبر بطاقات المعلومات التي تقدم ميزات مثل الاتصال السلس بين أجهزة متعددة، ومشاركة الملفات، وقياس تكوين الجسم المتوفرة من خلال تطبيق Samsung Health.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مقاطع فيديو تعرض أحدث تجربة قابلة للطي، بما في ذلك هاتفي Galaxy Z Flip5 وZ Fold5.



ويدعم تطبيق Try Galaxy حاليًا 20 لغة، ويغطي 120 دولة، وقد سجّل أكثر من 18 مليون عملية تنزيل منذ إطلاقه في عام 2022. وبإمكانكم تنزيل التطبيق المحدث من خلال مسح رمز QR أو عبر زيارة