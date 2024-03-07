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الإفتاء الاردنية تصدر بياناً صارماً وتهيب بجميع المواطنين

3/7/2024 3:15:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اصدرت دائرة الإفتاء العام بياناً مساء الخميس اكدت فيه ان دائرة الإفتاء العام في بلدنا الحبيب، تقوم بواجب خدمة المواطنين من خلال الإجابة عن أسئلتهم الشرعية، وتقديم الفتاوى المتعلقة بالمسائل العامة والخاصة وبشكل مجاني من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع محافظات ومدن المملكة، وذلك استناداً إلى قانون الإفتاء الذي صدر عام 2006م، الذي أناط بالدائرة مهمة الإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة.


واكدت انه نظراً لخطورة شأن الفتوى وأثرها على أمن المجتمع فقد حرصت دائرة الإفتاء العام خلال مسيرتها على تبني المنهج الوسطي المعتدل والأسلوب العلمي الرصين الذي يجمع الكلمة، ويوحد صفّ الأمة، ولا تصدر الفتاوى إلا بعد دراسة معمقة، وتصور دقيق للمسائل التي تعرض عليها، وخاصة في المسائل العامة التي لها أثر على جميع المواطنين ومنها تحري هلال شهر رمضان وشوال ومختلف الشؤون العامة، مما أكسبها ثقة المواطنين، بل والمسلمين في جميع أنحاء العالم بفضل الله تعالى.


واهابت دائرة الإفتاء العام بجميع المواطنين الدقة بتحري دقة الفتوى من مصادرها الشرعية وخاصة في المسائل العامة تحصيلاً للمصالح ودفعاً للمفاسد، ومحافظةً على وحدة الصف، وعدم الالتفات للفتاوى التي تتعلق بالشأن العام والتي تصدرها بعض الجهات أو الأشخاص غير المخوّلين في إصدار الفتاوى بالشأن العام، مما قد يفتح الباب أمام المتصيدين لإثارة الفتن في المجتمعات، والمتربصين بأمن الوطن والمواطن، لذلك ننوه على أن دائرة الإفتاء العام هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الفتاوى بالشأن العام وفق أحكام القانون.
كما نهيب بالأخوة العلماء وطلبة العلم الشرعي، أن لا يصدّروا أنفسهم للفتوى بالشؤون العامة خلافاً لأحكام قانون الإفتاء.

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