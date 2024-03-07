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الفايز يُجري مباحثات في لندن مع رئيسي مجلسي اللوردات والعموم

3/7/2024 3:15:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، مباحثات منفصلة مع رئيسي مجلس اللوردات جون ماكفول، ومجلس العموم ليندسي هويل.
وطالب الفايز خلال المباحثات، التي حضرها ممثلون عن مختلف اللجان البرلمانية في مجلس اللوردات، بالمملكة المتحدة، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل دائم.

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