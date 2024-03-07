الفايز يُجري مباحثات في لندن مع رئيسي مجلسي اللوردات والعموم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، مباحثات منفصلة مع رئيسي مجلس اللوردات جون ماكفول، ومجلس العموم ليندسي هويل.
وطالب الفايز خلال المباحثات، التي حضرها ممثلون عن مختلف اللجان البرلمانية في مجلس اللوردات، بالمملكة المتحدة، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل دائم.
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