عائلات الأسرى تغلق شارعا مقابل وزارة الدفاع الإسرائيلية

عائلات الأسرى تغلق شارعا مقابل وزارة الدفاع الإسرائيلية
التاريخ
3/7/2024 3:15:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أغلقت شارعا مقابل وزارة الدفاع بمناسبة مرور 153 يوما على أسر أبنائها.
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