الاحتلال يعيد جثث شهداء انتشلها من غزة
التاريخ
3/7/2024 3:15:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال أعادت عشرات الجثث التي انتُشلت في الأسابيع الأخيرة بقطاع غزة.
وقال المكتب في بيان إن هذه الجثث سيتم دفنها في مقبرة جماعية تم حفرها مؤخرا بالقرب من رفح بجنوب القطاع الفلسطيني، من دون أن يحدد عددها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
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