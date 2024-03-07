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الاحتلال يعيد جثث شهداء انتشلها من غزة

3/7/2024 3:15:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال أعادت عشرات الجثث التي انتُشلت في الأسابيع الأخيرة بقطاع غزة.
وقال المكتب في بيان إن هذه الجثث سيتم دفنها في مقبرة جماعية تم حفرها مؤخرا بالقرب من رفح بجنوب القطاع الفلسطيني، من دون أن يحدد عددها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

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