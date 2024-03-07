مسؤول: الجيش الامريكي سينشئ ميناء على ساحل غزة

مسؤول: الجيش الامريكي سينشئ ميناء على ساحل غزة
التاريخ
3/7/2024 3:15:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مسؤول أمريكي رفيع أنّ الرئيس جو بايدن سيعلن في خطاب حالة الاتحاد، أن الجيش الامريكي سينشئ ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات.
وذكر المسؤول أنّ إنشاء الميناء لن يتطلب قوات أمريكية على الأرض بغزة والقوات ستظل في سفن قبالة الساحل، وفقا للجزيرة .
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