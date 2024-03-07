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مسؤول: الجيش الامريكي سينشئ ميناء على ساحل غزة

3/7/2024 3:15:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مسؤول أمريكي رفيع أنّ الرئيس جو بايدن سيعلن في خطاب حالة الاتحاد، أن الجيش الامريكي سينشئ ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات.
وذكر المسؤول أنّ إنشاء الميناء لن يتطلب قوات أمريكية على الأرض بغزة والقوات ستظل في سفن قبالة الساحل، وفقا للجزيرة .

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