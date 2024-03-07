هولندا سترسل سفينة حربية إلى البحر الأحمر

هولندا سترسل سفينة حربية إلى البحر الأحمر
التاريخ
3/7/2024 3:15:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت شبكة "إن أو إس" التلفزيونية الهولندية إن أمستردام تعتزم إرسال سفينة حربية إلى البحر الأحمر للمساعدة في الدفاع عن حركة الشحن التجاري أمام الهجمات الجوية، وإنه من المتوقع وصول السفينة إلى المنطقة في أواخر مارس/آذار الحالي.
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