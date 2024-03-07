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هولندا سترسل سفينة حربية إلى البحر الأحمر

3/7/2024 3:15:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت شبكة "إن أو إس" التلفزيونية الهولندية إن أمستردام تعتزم إرسال سفينة حربية إلى البحر الأحمر للمساعدة في الدفاع عن حركة الشحن التجاري أمام الهجمات الجوية، وإنه من المتوقع وصول السفينة إلى المنطقة في أواخر مارس/آذار الحالي.

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