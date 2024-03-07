تفاصيل مقتل الطفلة إسراء على يد الخادمة الإثيوبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت تفاصيل جديدة عن جريمة القتل المروعة التي راحت ضحيتها طفلة سورية مقيمة بالسعودية على يد خادمة إثيوبية في حي النهضة شرق العاصمة الرياض.
وبحسب صحيفة "سبق" فإن الطفلة السورية "إسراء" البالغة من العمر (١٠ سنوات) قُتلت داخل غرفتها عندما كانت نائمة؛ إذ قامت الخادمة بضربها على رأسها بقطعة من الحديد، ثم انقضت عليها بطعنها طعنات عدة في العنق بآلة حادة.
وبيّنت المصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الخادمة القاتلة، وأنها رفضت الإدلاء بأي تفاصيل أو الحديث عن الجريمة حتى الآن، واكتفت بالتزام الصمت، ولم تُدلِ حتى الآن بأي اعترافات.
وقال أحد جيران الأسرة السورية
إن الطفلة "إسراء" قُتلت على يد الخادمة الإثيوبية، مشيراً إلى أنه كان داخل شقته الواقعة بحي النهضة شرق مدينة الرياض، المجاورة لشقة الأسرة السورية، وفوجئ بطرق على باب منزله مصحوباً بصوت صراخ مرتفع واستنجاد به، وعندما فتح الباب وجد جارته "أم إسراء" تصرخ وتستغيث طالبة النجدة؛ لأن ابنتها الطفلة تنزف.
وأضاف قائلاً: "دخلت شقة جيراننا مهرولاً فوجدت والد إسراء يحتضنها، وفي حالة انهيار يبكي ويصرخ وينتحب ابنته، والدماء تغطيهما، فقمت بالاتصال على الهلال الأحمر ودوريات الأمن، وعند حضورهم للموقع قام رجال الأمن بالتحفظ على الخادمة، ونقل الطفلة بسرعة لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، ولكن قضاء الله وقدره شاء ان تفارق الطفلة إسراء الحياة لحظة وصولها للمستشفى".
وقالت المصادر إن الخادمة تم إيداعها سجن النساء، بينما أودعت الطفلة الثلاجة، تمهيداً للكشف على جثمانها، ويتم مباشرة القضية من قبل مركز شرطة الخليج شرق الرياض.
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