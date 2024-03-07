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تفاصيل مقتل الطفلة إسراء على يد الخادمة الإثيوبية

3/7/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


كشفت تفاصيل جديدة عن جريمة القتل المروعة التي راحت ضحيتها طفلة سورية مقيمة بالسعودية على يد خادمة إثيوبية في حي النهضة شرق العاصمة الرياض.

وبحسب صحيفة "سبق" فإن الطفلة السورية "إسراء" البالغة من العمر (١٠ سنوات) قُتلت داخل غرفتها عندما كانت نائمة؛ إذ قامت الخادمة بضربها على رأسها بقطعة من الحديد، ثم انقضت عليها بطعنها طعنات عدة في العنق بآلة حادة.

وبيّنت المصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الخادمة القاتلة، وأنها رفضت الإدلاء بأي تفاصيل أو الحديث عن الجريمة حتى الآن، واكتفت بالتزام الصمت، ولم تُدلِ حتى الآن بأي اعترافات.

وقال أحد جيران الأسرة السورية
إن الطفلة "إسراء" قُتلت على يد الخادمة الإثيوبية، مشيراً إلى أنه كان داخل شقته الواقعة بحي النهضة شرق مدينة الرياض، المجاورة لشقة الأسرة السورية، وفوجئ بطرق على باب منزله مصحوباً بصوت صراخ مرتفع واستنجاد به، وعندما فتح الباب وجد جارته "أم إسراء" تصرخ وتستغيث طالبة النجدة؛ لأن ابنتها الطفلة تنزف.

وأضاف قائلاً: "دخلت شقة جيراننا مهرولاً فوجدت والد إسراء يحتضنها، وفي حالة انهيار يبكي ويصرخ وينتحب ابنته، والدماء تغطيهما، فقمت بالاتصال على الهلال الأحمر ودوريات الأمن، وعند حضورهم للموقع قام رجال الأمن بالتحفظ على الخادمة، ونقل الطفلة بسرعة لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، ولكن قضاء الله وقدره شاء ان تفارق الطفلة إسراء الحياة لحظة وصولها للمستشفى".

وقالت المصادر إن الخادمة تم إيداعها سجن النساء، بينما أودعت الطفلة الثلاجة، تمهيداً للكشف على جثمانها، ويتم مباشرة القضية من قبل مركز شرطة الخليج شرق الرياض.

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