الجزيرة يهزم الوصل ويقترب من درع دوري الطائرة

فاز الجزيرة على ضيفه الوصل 3 - 2، في ذهاب الدور النهائي من دورة «البلاي أوف» للكرة الطائرة، ويلتقي الفريقان في صالة نادي الوصل في السابعة من مساء غدٍ، في مباراة الإياب، وحال فوز الوصل، ستكون هناك مباراة فاصلة يوم 16 مارس الجاري، أما حال فوز الجزيرة، فيتوج بطلاً لدوري الطائرة في الموسم الحالي 2023-2024.

وفي ذهاب تحديد الترتيب النهائي لجدول ترتيب دوري الطائرة، فاز بني ياس على ضيفه شباب الأهلي 3 - 2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وخسارة عجمان أمام ضيفه العين 2 - 3، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وحتا أمام ضيفه النصر 2 - 3، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

وتقام مباريات الإياب لتحديد المراكز في السابعة من مساء غدٍ، على صالات شباب الأهلي، والعين والنصر، ويحسم ترتيب الأندية النهائي بتكرار فوز المنتصرين في الذهاب، أما في حالة الخسارة ، ستقام مباراة فاصلة بين يوم 16 مارس الجاري.

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