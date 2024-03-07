اتحاد الإمارات للغولف يطلق سلسلة الأكاديمية الآسيوية للناشئين

أعلن اتحاد الإمارات للغولف والأكاديمية الآسيوية للمواهب الناشئة، عن إطلاق النسخة الأولى من سلسلة بطولات الأكاديمية الآسيوية لناشئي الغولف برعاية شركة «أوبتيماس» والتي تتضمن 25 حدثاً في روزنامة الموسم الحالي 2024، في مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ.

ويستضيف نادي العين للفروسية والرماية والغولف، الجولة الافتتاحية للسلسلة بداية من 11 وحتى 14 أبريل المقبل، وتطوف الجولة على ستة بلدان، هي الإمارات، وفيتنام، وإندونيسيا، وتايلاند، والهند، ماليزيا.

وقال اللواء «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: «سعداء بالعمل جنباً إلى جنب مع الأكاديمية الآسيوية، في خلق فرص مختلفة لتطوير المواهب على صعيد دول المنطقة، من خلال إطلاق سلسلة جديدة من الأحداث تغطي فئات متعددة من المراحل السنية من المواهب الباحثة عن فرص حقيقية في كل آسيا وأفريقيا، لعرض موهبتهم، وتطوير وصقل هذه الموهبة وفق أعلى المعايير الدولية، على أن تكون ضربة بداية من بوابة نادي العين في أبريل المقبل».

بدوره قال جون لاروش، الرئيس التنفيذي ومؤسس أكاديمية آسيا للمواهب الناشئة للغولف،: «تتوجه الأكاديمية بالشكر لكل من اتحاد آسيا والمحيط الهادئ، واتحاد الإمارات للغولف، على الشراكة، وفهم رؤيتنا نحو تطور لعبة الغولف في قطاع الناشئين بسرعة في دول المنطقة، خصوصاً أن استراتيجيتنا ترتكز على أهمية تهيئة مزيد من فرص المنافسة واكتساب الخبرات التي تؤهلهم إلى الانتقال للمستوى التالي للعبة».

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