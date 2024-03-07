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«سيدات شرطة دبي» بطل كأس الإمارات لرفع الأثقال

3/7/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فريق شرطة دبي بلقب النسخة الثانية من «كأس الإمارات» لرفع الأثقال لدول مجلس التعاون الخليجي للسيدات، التي ينظمها اتحاد اللعبة على صالة أكاديمية شرطة دبي بأم سقيم، وحصدت سيدات شرطة دبي العلامة الكاملة 5(ذهبيات)، و25 نقطة، بينما حل نادي أبوظبي في المركز الثاني بـ 8 ميداليات (4 فضيات و4 برونزيات) وبرصيد 15 نقطة، بينما ذهب المركز الثالث إلى الكويت بميداليتين (فضية وبرونزية) ورصيد 4 نقاط.

وفاز وحيد مصطفى (شرطة دبي) بالميدالية الذهبية في البطولة الخليجية، وحصل سينتونجو جولويس (مركز الرشاقة) على الفضية، وهادي أحمد من نادي أبوظبي على البرونزية، وفي البطولة المحلية حصل ناصر البلوشي من شرطة دبي على الذهبية وذهبت الفضية إلى عدنان الكريم من مركز الهجرة، والبرونزية إلى حسن الكثيري من نادي أبوظبي.

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