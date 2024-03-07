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شباب الأهلي يستقبل الشارقة في صراع صدارة دوري اليد

3/7/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستقبل فريق شباب الأهلي لكرة اليد في السابعة من مساء اليوم ضيفه فريق الشارقة في قمة الجولة التاسعة بالدور التمهيدي لدوري رجال اليد وفي مواجهة الصراع على قمة البطولة حيث يقف الشارقة في الصدارة برصيد 22 نقطة ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

وفي مباراة ثانية اليوم يستقبل فريق الجزيرة الثالث برصيد 16 نقطة، فريق النصر الثامن برصيد 9 نقاط، وتستكمل الجولة غداً بمباراة تجمع بين فريق دبا الحصن السادس برصيد 12 نقطة مع فريق العين الرابع برصيد 15 نقطة.

وستكون صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي (النهدة) عند السابعة مساء اليوم مسرحاً لمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين قطبي اللعبة الشارقة وشباب الأهلي الذي يدخل اللقاء على أرضه بمعنويات عالية بعد فوزه العريض على العين في الجولة الماضية 34 - 25 محققاً فوزه الرابع في البطولة بينما يسعى الشارقة إلى العودة للانتصارات بعد خسارته المفاجئة أمام دبا الحصن 23 - 24.

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