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سباق السيدات يدشن مهرجان أبوظبي للقدرة غدا

3/7/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، انطلاقة مهرجان أبوظبي للقدرة صباح غد بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يتألف من 3 سباقات قوية على مدار 3 أيام في ختام موسم سباقات القرية.

وستكون البداية اليوم بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، وغداً سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، ويختتم المهرجان بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم بعد غدٍ، بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات من مختلف الإسطبلات.

وتم تقسيم سباق اليوم إلى 4 مراحل، تبدأ عند السادسة صباحاً، وستكون المرحلة الأولى باللون الأزرق لمسافة 35 كلم، يعقبها فترة راحة 50 دقيقة، والثانية باللون الأصفر لمسافة 25 كلم وفترة راحة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة باللون الأحمر لمسافة 20 كلم تليها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم، يعقبها إجراءات الفحص البيطري وتتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الأولى.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن اكتمال كافة الترتيبات لاستضافة وتنظيم المهرجان بالصورة التي تليق برياضة القدرة في الدولة، ليكون مسك ختام سباقات الموسم الحالي، وكشفت اللجنة عن عدد من الضوابط المهمة منها أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات وما فوق والحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كجم، وألا يزيد عدد نبضات الخيل في الفحص البيطري عقب كل مرحلة عن 64 نبضة في الدقيقة، وغيرها من الضوابط التي تنظم السباق.

دافع


من جانبه قال مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، إن النجاحات السابقة زادت من دافع إدارة القرية لمضاعفة الجهود والتحضير الجيد للمهرجان، وأضاف: نحرص دائماً في قرية الوثبة على توفير كل المتطلبات وتنظيم السباقات بصورة احترافية وهذا ما جعل من القرية وجهة جاذبة لكل الفرسان والفارسات والملاك والمدربين الذين يعتبرون شركاء النجاح في كل سباق وفعالية داخل القرية.

وقال مسلم العامري إنه يتوقع تحديات قوية في السباقات الثلاثة بهدف بلوغ منصات التتويج وحصد الألقاب مع نهاية الموسم، ذاكراً أن الجميع أيضاً وصل مرحلة متقدمة من الجاهزية بعد المشاركة في السباقات التي شهدتها ميادين القدرة سواء في قرية الوثبة أو خارجها، وأضاف: يكتمل النجاح والتألق بالالتزام بكافة التوجيهات وهذا ما تعودنا عليه من الفرسان والفارسات حتى نقدم سباقات نموذجية في كل شي تؤكد تطور وتميز رياضة القدرة في الإمارات.


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