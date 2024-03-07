خالد عيسى يقود العين لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

تأهل العين إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ليقابل الفائز من مباراة الوحدة والوصل، وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح 2-0

على ضيفه اتحاد كلباء

ويدين العين بالفضل في تأهله إلى الحارس الدولي خالد عيسى الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيح، بينما علت الركلة الرابعة للاتحاد فوق العارضة، وسجل ركلتي العين سفيان رحيمي، ويحيى نادر.

وكان الوقت الرسمي للمباراة بفوز اتحاد كلباء بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب دانيال بيسا في الدقيقتين 45، و81، ليعادل نتيجة

الذهاب التي انتهت لصالح العين بهدفين نظيفين أيضا.

الشوط الأول

قدم الفريقان

مباراة

هادئة

في شوط اللعب الأول مع

أفضلية نسبية لاتحاد كلباء الذي كان يعلم أنه لا خيار أمامه سوى الفوز بهدفين نظيفين على الأقل ليعادل نتيجة الذهاب

أو بأكثر من هدفين

نظيفين ليضمن التأهل إلى النهائي، ورغم اجتهاد

قائدي مهدي واندريس فومبيرجر، إلا أن ذلك لم كافيا ليصنع الخطورة المأمولة، وفي الدقائق الأخيرة من هذا الشوط

ظهرت خطورة العين

وناب القائم

مرتين في التصدي لتسديدتين من سلطان الشامسي، و جوسنا، قبل أن يسجل كلباء هدفه الأول في

الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني أجرى مدرب العين تعديلين بخروج بندر الأحبابي، وسلطان الشامسي، ودخول جوناتاس، وحازم عباس، وواصل الاتحاد أفضليته وكاد أن يسجل الهدف الثاني ولكن تسديدة عبد العزيز حمد علت العارضة بقليل، والمقابل أضاع

البديل جوناتاس، فرصة خطيرة للعين وهو على انفراد كامل بالمرمى، كما أضاع البديل الآخر فرصة مماثلة وهو في مواجهة المرمى تماما، وذلك قبل أن يعود دانيال نيسا ليسجل الهدف الثاني له واتحاد كلباء لتنتهي المباراة

بفوز كلباء الذي عادل نتيجة الذهاب ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي انتهت لصالح العين

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز