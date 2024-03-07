16 فريقا يشاركون في النسخة الـ11 لـ كأس منصور بن زايد لكرة القدم

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أجريت مراسم قرعة النسخة الـ11 لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، التي تنطلق الاثنين المقبل، على ملعب فندق قصر الإمارات بمشاركة 16 فريقاً.

وبحسب القرعة ضمت المجموعة الأولى فرق مدارس الإمارات الوطنية بطل آخر نسختين، ومكتب البعثات الدراسية، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، والأرشيف والمكتبة الوطنية.

و ضمت المجموعة الثانية فرق كل من قطاع الخدمات المساندة، ومكتب الشؤون الخاصة، والمركز الوطني للمناصحة، ونادي سيتي جولف.

وأوقعت القرعة أيضا كلا من فرق مكتب الأمين العام، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير، ودائرة القضاء بالمجموعة الثالثة.

وبالمجموعة الرابعة تواجدت فرق كل من مكتب الشؤون القانونية، ومكتب شؤون التنموية وأسر الشهداء، وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل النسخة الـ11ـ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق قصر الإمارات بحضور خالد محمد السويدي، ممثل ديوان الرئاسة، وماجد سالم الخلاصي، عضو اللجنة الفنية للبطولة، إلى جانب ممثلي الشركات الراعية ناصر خميس الظاهري، ممثل شركة رويال جت، ومحمد حمدان الزعابي، ممثل شركة مركاتور للسياحة والسفر، وعيسى عتيق المهيري، ممثل فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

وتقام البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، وستدار المباريات من قبل حكام دوليين بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالإضافة إلى مشاركة حكام من دول الخليج العربي.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جائزة لكل من أفضل لاعب وحارس مرمى وإداري إلى جانب هداف البطولة، فضلا عن جوائز قيمة للجماهير، وتخصيص منطقة خاصة بالجماهير "فان زون" بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، مزودة بالمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة، لخلق أجواء اجتماعية للجماهير والعائلات.

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