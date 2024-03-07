تأجيل مباريات مسابقات اتحاد الكرة المقررة أيام الجمعة والسبت والأحد

قرر اتحاد كرة القدم الإماراتي تأجيل مباريات مسابقات الاتحاد المقررة أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث نظراً للأحوال الجوية وتقلبات الطقس التي تشهدها مختلف مناطق الدولة هذه الأيام، وسيتم تحديد موعد المباريات المؤجلة لاحقاً.

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