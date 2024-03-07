تأجيل مباريات مسابقات اتحاد الكرة المقررة أيام الجمعة والسبت والأحد

تأجيل مباريات مسابقات اتحاد الكرة المقررة أيام الجمعة والسبت والأحد
التاريخ
3/7/2024 3:00:43 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر اتحاد كرة القدم الإماراتي تأجيل مباريات مسابقات الاتحاد المقررة أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث نظراً للأحوال الجوية وتقلبات الطقس التي تشهدها مختلف مناطق الدولة هذه الأيام، وسيتم تحديد موعد المباريات المؤجلة لاحقاً.
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