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أحمد بن محمد يعلن إطلاق النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية على مستوى الإمارات

3/7/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عن إطلاق النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية على مستوى الإمارات .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "منصة إكس": بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني، نعلن إطلاق النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية على مستوى دولة الإمارات التي ستقام منافساتها النهائية في مايو المقبل ... تقود اللجنة الأولمبية الوطنية مبادرات ومشاريع نوعية في مجال اكتشاف المواهب وحريصون على غرس الثقافة الرياضية لدى الأجيال الناشئة، وبما يساهم في رسم مستقبل مبشر لرياضة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.

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