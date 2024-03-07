بحضور أمير دولة قطر .. هجن الرئاسة مع الوارية تهدي الإمارات سيف أمير قطر

شهد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ختام المهرجان الختامي السنوي على سيف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني أمير دولة قطر، في ميدان الشيحانية بدولة قطر، كما شهد المنافسات سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الآصايل.

وشهد اليوم الأخير 4 رموز مسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ حفلت بالإثارة والندية لدى المشاركين والمتابعين.

وفي الشوط الرابع وتحدي السيف المثير إستطاعت هجن الرئاسة أن تكسب سيف سمو الأمير وتحلق مع ذروة سنام المهرجان على أرضية ميدان الشيحانية مع "الوارية" بالشعار الأحمر وبقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 11:47:40دقيقة.

وفي الشوط الثالث، فاز عجيب لهجن الشيحانية والمضمر سالم بن فاران المري وحلق بالخنجر الذهبي للزمول المفتوح بعد وصوله في زمن قدره 12:07:54 دقيقة.

وفي الشوط الثاني كان الموعد مع هتان لهجن الشيحانية والمضمر سالم بن فاران المري لتكسب الشلفا الذهبية بعد وصولها في زمن قدره 11:58:30 دقيقة.

وفي الشوط الأول تصدر مجوخ لهجن الشيحانية والمضمر سالم بن فاران المري ليكسب الخنجر الذهبي بتوقيت بلغ 12:10:14 دقيقة.

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