سلطان بن حمدان يهنئ القيادة الرشيدة بفوز هجن الرئاسة بسيف أمير قطر

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد ال نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، المشرف العام على مؤسسة هجن الرئاسة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة فوز "الوارية" لهجن الرئاسة بسيف سمو أمير دولة قطر الشقيقة، كما رفع معاليه التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإلى حكام الإمارات وأولياء العهود وجميع مشجعي هجن الرئاسة، مؤكدا أن الدعم الكبير الذي تلقاه هجن الإمارات من القيادة الرشيدة في جميع المهرجانات الخليجية إنعكس على النتائج التي تحققت بحصولها على 3 سيوف في مهرجانات قطر والكويت وسلطنة عمان.

وقال معالي الشيخ سلطان بن حمدان إن متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمؤسسة هجن الرئاسة وتوجيهاته المستمرة بدعم سباقات الهجن كافة، وتخصيص تسعيرات خاصة للملاك، ساهمت في الارتقاء بهذا الموروث الشعبي الأصيل.

كما قدم معاليه الشكر الجزيل لجميع ملاك مؤسسة هجن الرئاسة على المستويات والنتائج والإنجازات التي تحققت في كافة المهرجانات، وطالبهم بمضاعفة الجهود في المحافل القادمة في ختامي المرموم والوثبة.

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