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الوحدة يمطر شباك الوصل برباعية ويتأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

3/7/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل الوحدة إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تغلبه على الوصل برباعية نظيفة، مساء اليوم الخميس، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وألحق الوحدة بالوصل الخسارة الأولى هذا الموسم في جميع البطولات، وعوض خسارته مباراة الذهاب 1-2، ليتأهل لملاقاة العين في النهائي بفوزه 5-2 في مجموع المباراتين.

سجل رباعية الوحدة أحمد نور الله (12)، فاكوندو (40)، عمر خريبين (82)، ولوكاس بيمنتا (87).

وواصل الوحدة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، وقدم الفريق أداء قوياً أمام "الإمبراطور"، إذ جاءت المباراة هجومية ومفتوحة من الطرفين.

أنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدفين بعدما افتتح الإيراني أحمد نور الله التسجيل من تسديدة يسارية في شباك الحارس خالد السناني.

وعزز فاكوندو تقدم العنابي بالهدف الثاني من قذيفة مدوية من خارج المنطقة في الدقيقة 40.

كثف الوصل هجومه في الشوط الثاني بغية تقليص الفارق، وحرمت العارضة الضيوف من هدف بعدما ردت رأسية علي صالح في الدقيقة 49، وارتطمت خلفية مزدوجة من علي صالح بالقائم الأيسر لمرمى راشد علي في الدقيقة 69.

ونجح لاعبو الوحدة في استغلال الهجمات المرتدة، وأحرز السوري عمر خريبين الهدف الثالث بكرة رأسية من عكسية إسماعيل مطر جهة اليمين في الدقيقة 82.

وأمن لوكاس بيمنتا فوز العنابي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 87، ليخطف الفريق بطاقة الصعود للمباراة النهائية، ويبقى على آمال الوحدة في المنافسة على لقب هذا الموسم.

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