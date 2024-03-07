الشرطة السويدية تقبض على 4 أشخاص للاشتباه في إعدادهم لجريمة إرهابية

قال جهاز الأمن السويدي في بيان إن الشرطة ألقت القبض اليوم الخميس على أربعة أشخاص للاشتباه في إعدادهم لجريمة "إرهابية".

وأضاف متحدث باسم الجهاز لرويترز "نرى صلات (بعصابات) جريمة منظمة خطيرة وأيضا صلات دولية نربطها بتنظيم داعش.

وقالت الشرطة في بيان إن الاعتقالات جاءت بعد تحقيق موسع في القضية. وقالت النيابة العامة بشكل منفصل إن الاعتقالات جرت في منطقة ستوكهولم.

وقالت وسائل إعلام سويدية في وقت سابق اليوم الخميس إن عددا كبيرا من أفراد الشرطة بقيادة جهاز الأمن نفذوا عمليات الاعتقال في تيريسو، الضاحية الجنوبية للعاصمة السويدية.

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