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أبوظبي للتقاعد يُطلق دليلاً إرشادياً لتأهيل المواطنين لمرحلة التقاعد

3/7/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد، دليلاً إرشادياً جديداً للمتقاعدين والمقبلين على التقاعد، يستهدف توفير أفضل السبل والآليات لدعم المتقاعدين وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً ومالياً وصحياً لمرحلة ما بعد التقاعد، بما يتماشى مع توجهات ومساعي حكومة أبوظبي الرامية لتحسين جودة حياة المواطنين.
وتم إعداد الدليل الإرشادي، الذي يحمل اسم "دليل التقاعد"، بالتعاون مع شركاء الصندوق الاستراتيجيين، وذلك في إطار برنامج التأهيل الاستباقي للمتقاعدين حديثاً والمؤمّن عليهم المقبلين على التقاعد، والذي أطلقه الصندوق
العام الماضي ، على أن يتولّى الصندوق نشر أهم المعلومات التي
وردت في الدليل، عبر حملة موسعة يطلقها قريباً على حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
ويتضمن الدليل، -الذي اشتمل على أربعة فصول، هي: "التخطيط الاستباقي للتقاعد، حياة صحية بعد التقاعد، الثقافة المالية والتخطيط للتقاعد، الانتقال الآمن لمرحلة التقاعد"،- عدداً من المعلومات المهمة في المجالات الصحية والمالية والنفسية والاجتماعية، سواء للمقبلين على التقاعد أو المؤمّن عليهم الذين ما زالوا في بداية رحلتهم المهنية، كما يوفّر الدليل معلومات شاملة للتأهيل لمرحلة التقاعد، عبر سلسلة نصائح ما قبل التقاعد، من خلال التركيز على اتّباع الممارسات الإيجابية أثناء وجود المؤمّن عليه على رأس عمله، أو تلك التي يحتاجها للتكيّف النفسي والاجتماعي بعد الوصول إلى سن التقاعد.
ويساعد الدليل الإرشادي، الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق Pension .ae،


وقال
خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بصندوق أبوظبي للتقاعد: "هذا الدليل الإرشادي الجديد يعد أحد أهم الإصدارات التوعوية التي يحرص الصندوق على إطلاقها دورياً، كونه يهدف بشكل مباشر إلى رفع وعي المواطنين المسجلين لديه في كل مراحل حياتهم المهنية لتحسين وتعزيز جودة حياتهم".
وأضاف الحمادي: "استهدفنا من خلال هذا الدليل أن نقدم لكل من المتقاعدين والمقبلين على التقاعد خارطة طريق تساعدهم في التخطيط لمرحلة جديدة من حياتهم، لتكون خططهم للمستقبل قائمة على بيانات ومعلومات من أصحاب الاختصاص والخبرة والجهات ذات الصلة في إمارة أبوظبي، بما يُمكّنهم من مواجهة التغيرات المتوقعة خلال رحلتهم نحو مرحلة جديدة من العطاء".

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