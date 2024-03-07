الأول من نوعه.. هدّاد زورق أمني ذكي لشرطة دبي يجذب الأنظار في القمة الشرطية العالمية



استعرضت منصة شرطة دبي في القمة الشرطية العالمية مشروع زورق شرطة دبي الذكي (هدّاد) الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة والأول في العالم في بعض خصائصه ويستهدف صناعة زورق أمني ذكي بكوادر شابة إماراتية يعمل بالطاقة النظيفة.

ولفت الملازم أول أحمد يوسف العليلي مركز البحث والتطوير بشرطة دبي، إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي اهتماما كبيراً بالابتكار والتكنولوجيا واستخدام أعلى المعايير والمواصفات العالمية، إضافة إلى الريادة في دمج الاستدامة البيئية في العمليات والخدمات الشرطية.

ونوه "العليلي" لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن الزورق يتميز بخاصية التحكم الذاتي، والرقابة الذاتية، والتحكم عن بعد، إضافة إلى إمكانية استبدال جميع الزوارق الأمنية المعتمدة على الوقود بهدف خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بقدر ٥١٧٠ طنا من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وأضاف أن القارب يساهم في زيادة نسبة التغطية الأمنية للمساحات المائية، ودعم منظومة التحول الذكي للعمليات الأمنية وتقليل التكلفة التشغيلية والصيانة للزوارق الأمنية فضلاً عن المساهمة في تقليل زمن الاستجابة وتعزيز قواعد البيانات من خلال عمليات المسح الميداني.

بدوره، أوضح راشد خالد شاه رئيس محور الابتكار لطلبة الجامعات والكليات أن الزورق الأمني الجديد يتميز بكونه صديقا للبيئة حيث يعتمد على الطاقة النظيفة وتوليدها من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو حتي طاقة الأمواج إضافة إلى كونه يتميز بالتنبيه الذكي وإمكانية التحكم عن بعد والقيادة الذاتية.





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