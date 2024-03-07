أم القيوين: الإثنين إلى الخميس مواعيد العمل خلال شهر رمضان والعطلة الأسبوعية من الجمعة إلى الأحد

(MENAFN
- Al-Bayan)
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين .. أصدر الديوان الأميري بأم القيوين تعميماً بشأن الدوام الرسمي لموظفي حكومة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك نص على أن يكون الدوام الرسمي في كافة الجهات الحكومية المحلية بإمارة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس على أن تصبح عطلة نهاية الأسبوع من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد .
وتبدأ مواعيد العمل الرسمية لموظفي حكومة أم القيوين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً .
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