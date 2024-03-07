Friday, 08 March 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أم القيوين: الإثنين إلى الخميس مواعيد العمل خلال شهر رمضان والعطلة الأسبوعية من الجمعة إلى الأحد

3/7/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين .. أصدر الديوان الأميري بأم القيوين تعميماً بشأن الدوام الرسمي لموظفي حكومة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك نص على أن يكون الدوام الرسمي في كافة الجهات الحكومية المحلية بإمارة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس على أن تصبح عطلة نهاية الأسبوع من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد .

وتبدأ مواعيد العمل الرسمية لموظفي حكومة أم القيوين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN07032024000110011019ID1107950128

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث