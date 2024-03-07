أم القيوين: الإثنين إلى الخميس مواعيد العمل خلال شهر رمضان والعطلة الأسبوعية من الجمعة إلى الأحد

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين .. أصدر الديوان الأميري بأم القيوين تعميماً بشأن الدوام الرسمي لموظفي حكومة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك نص على أن يكون الدوام الرسمي في كافة الجهات الحكومية المحلية بإمارة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس على أن تصبح عطلة نهاية الأسبوع من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد .

وتبدأ مواعيد العمل الرسمية لموظفي حكومة أم القيوين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز