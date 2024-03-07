رأس الخيمة: الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية الجمعة 8 مارس

رأس الخيمة: الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية الجمعة 8 مارس
التاريخ
3/7/2024 3:00:41 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يوم الجمعة 8 مارس بالإمارة، حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة، وذلك نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة.
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