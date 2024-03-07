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رأس الخيمة: الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية الجمعة 8 مارس

3/7/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يوم الجمعة 8 مارس بالإمارة، حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة، وذلك نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة.

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