بلدية أبوظبي تعلن استعداد مقاصبها لاستقبال شهر رمضان

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عبر منصاتها الرقمية عن استعدادها الكامل لاستقبال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك وذلك عبر استقبال الجمهور في منافذ 4 مقاصب في المسلخ الآلي بمنطقة الميناء ومسالخ بني ياس والشهامة والوثبة.

كما اكدت على توفير العدد الكافي من القصابين والعاملين، وعمال النظافة، بالتعاون مع الشركات المشغلة، وكافة المستلزمات التي تؤهل المسالخ لتقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات التي تحقق رضا المتعاملين، وسط بيئة صحية، ورقابة بيطرية فائقة بهدف إسعاد المستفيدين من خدمات المسالخ.

وأضافت

البلدية بأنها عززت من خدماتها البيطرية عبر فرقها المتخصصة في فحص الذبائح قبل وبعد الذبيح وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة العامة، كما تهيب البلدية بعدم التعامل مع القصابين الجائلين حفاظاً على الصحة العامة وان المسالخ هي المنفذ القانوني والآمن لعمليات الذبح.



ودعت البلدية الجمهور لاستخدام التطبيقات الذكية المعتمدة وهي "ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، ذبائح الإمارات، وحلال مزارعنا وذلك للحفاظ على الوقت ومنع التكدس عند منافذ البيع ، كما أعلنت عن مواعيد المقاصب خلال الشهر الفضيل والتي تبدأ من 6 صباحاً وإلى 5 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة من 11.30 وإلى 2.00 ظهراً.



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