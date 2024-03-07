مدية بنت حشر آل مكتوم تنال جائزة سفيرة المرأة الملهمة لعام 2024

نالت الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم جائزة سفيرة المرأة العربية الملهمة لعام 2024 من المجلس العربي الأوروبي للمرأة، برئاسة المستشارة تهاني التري، وذلك عن دورها المتميز في دعم وتمكين المرأة ولدورها البارز في المجتمع.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر عربية لا تعرف المستحيل، الذي نظمه مركز «كريتيف مايندز» لتنمية القدرات العقلية في دبي، برئاسة المهندس أيمن أبو زهري، ضمن احتفالات المركز باليوم العالمي للمرأة.

حضر المؤتمر الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود، والأميرة نورة بنت فيصل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، والأميرة دعاء بنت محمد، والإعلامية زينب العسكري، ونخبة من سيدات ورجال المجتمع يمثلون 18 دولة.

وتخلل المؤتمر تكريم اللجنة المنظمة للمؤتمر برئاسة أسماء مانع العتيبة، والمستشار أحمد العداشي المستشار العام للمؤتمر، والأمين العام الدكتور خالد السلامي.

كما تم تكريم عدد من الشخصيات النسائية المؤثرة في المجتمعات العربية، والتي كان لها عظيم الأثر في دعم دور المرأة وتمكينها بمبادرات وأعمال متميزة، حيث نالت الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود جائزة «عربية لا تعرف المستحيل» في مجال العمل الإنساني المجتمعي عن دورها البارز في الأعمال الخيرية والإنسانية، ومُنحت الأميرة دعاء بنت محمد لقب سفيرة المرأة العربية الملهمة عن دورها المجتمعي البارز في مساندة المرأة، وحصدت الإعلامية زينب العسكري جائزة عربية لا تعرف المستحيل في مجال الفن والثقافة.

وكرم المؤتمر عدداً من رواد الأعمال بالوسام الذهبي للأعمال الاستثنائية، فضلاً عن شريحة من الشخصيات المؤثرة البارزة في مجالها بوسام الشخصية الاستثنائية المؤثرة، كما شهد المؤتمر تكريم غادة درويش أبو عواد، والدة عمر أبوعواد من أصحاب الهمم لتميزه وتفوقه وإبداعه في العديد من المجالات.

وعلى هامش المؤتمر تم توزيع بعض الأعمال اليدوية لأصحاب الهمم بمركز «كريتيف مايندز» لتنمية القدرات العقلية على الشخصيات الاعتبارية المرموقة، في إشارة واضحة لإبداعاتهم ومواهبهم الاستثنائية، وقدراتهم على الاندماج في المجتمع.

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