Friday, 08 March 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمومية «أسواق عجمان التعاونية» تقر توزيع أرباح 15 % على المساهمين

3/7/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقرت الجمعية العمومية «لأسواق عجمان التعاونية» في اجتماعها العادي، توزيع أرباح بنسبة 15 % على المساهمين، وذلك عن أعمالها للعام المالي المنصرم 2023.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء، وتم خلال الاجتماع التصديق، على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية لعام 2023، وتقرير مدقق الحسابات.

وقال سلطان المهيري أمين الصندوق، إن إجمالي إيرادات مبيعات تعاونية عجمان بلغ 146.2 مليون درهم، فيما تطورت أعداد المساهمين عن العام الماضي لتبلغ 3589 مساهماً.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، على الدور الذي تقوم به تعاونية عجمان، في خدمة المجتمع والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، كما أكد أن «التعاونية»، تسعى لتوفير منتجات متنوعة عالية الجودة، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، وتلبي طلبات المتسوقين. كما شدد على حرص «التعاونية» لتطوير الكوادر البشرية، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة الموظفين، الذين ارتفعت نسبة التوطين في صفوفهم، ضمن الوظائف القيادية والإشرافية والتنفيذية، كما تحدث عن المشاريع القائمة لزيادة عدد أفرع التعاونية، كما أكد على تطوير الفروع القائمة، لتواكب التطورات الحديثة في مجال التسوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN07032024000110011019ID1107950123

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث