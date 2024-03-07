عمومية «أسواق عجمان التعاونية» تقر توزيع أرباح 15 % على المساهمين

أقرت الجمعية العمومية «لأسواق عجمان التعاونية» في اجتماعها العادي، توزيع أرباح بنسبة 15 % على المساهمين، وذلك عن أعمالها للعام المالي المنصرم 2023.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء، وتم خلال الاجتماع التصديق، على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية لعام 2023، وتقرير مدقق الحسابات.

وقال سلطان المهيري أمين الصندوق، إن إجمالي إيرادات مبيعات تعاونية عجمان بلغ 146.2 مليون درهم، فيما تطورت أعداد المساهمين عن العام الماضي لتبلغ 3589 مساهماً.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، على الدور الذي تقوم به تعاونية عجمان، في خدمة المجتمع والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، كما أكد أن «التعاونية»، تسعى لتوفير منتجات متنوعة عالية الجودة، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، وتلبي طلبات المتسوقين. كما شدد على حرص «التعاونية» لتطوير الكوادر البشرية، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة الموظفين، الذين ارتفعت نسبة التوطين في صفوفهم، ضمن الوظائف القيادية والإشرافية والتنفيذية، كما تحدث عن المشاريع القائمة لزيادة عدد أفرع التعاونية، كما أكد على تطوير الفروع القائمة، لتواكب التطورات الحديثة في مجال التسوق.

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