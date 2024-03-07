ضمن مؤشر الاتزان الرقمي العالمي: الإمارات تتصدر عالمياً في ركيزة التماسك الاجتماعي

أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» عن نتائج النسخة الثانية من تقرير إثراء العالمي للاتزان الرقمي، وإطلاق النسخة الأولى من مؤشر الاتزان الرقمي العالمي. ويوفر التقرير رؤى استثنائية حول العلاقة المتغيرة دوماً بين الأشخاص والتكنولوجيا، ورغبتهم في التحكم بشكل أكبر في حياتهم الرقمية، بينما يوفر المؤشر معياراً لتقييم الاتزان الرقمي على مستوى الدول، ويحدد مساراً لمساعدة صناع السياسات على تحسين الاتزان الرقمي في بلدانهم.

ويستند التقرير الجديد إلى استطلاع شارك فيه 35,000 شخص من عامة الناس، يستخدمون التقنيات الرقمية من 35 دولة حول العالم، ولا تزيد أعمارهم على ثمانية عشر عاماً، ويشكل ذلك أكثر من ضعف عدد المشاركين في استطلاع التقرير العالمي للاتزان الرقمي لعام 2021.

وأعلنت «إثراء» أيضاً عن إطلاق النسخة الأولى من مؤشر الاتزان الرقمي العالمي، الذي يهدف إلى حفز العمل للارتقاء بمستوى الاتزان الرقمي، وهو تقييم يتم إجراؤه على مستوى البلدان، ويقوم بتصنيف 35 دولة وفقاً لـ 94 مؤشراً، تستند إلى تحليل السياسات والبيانات الإحصائية، ونتائج الاستطلاع عبر 12 ركيزة. ويهدف المؤشر إلى مساعدة أصحاب المصلحة على إيجاد حلول جديدة، ترتكز على الأدلة لتعزيز الفرص، التي توفرها التكنولوجيا الرقمية، وتقليل آثارها السلبية المحتملة.

وتصدرت كندا مؤشر الاتزان الرقمي العالمي، تلتها أستراليا، وسنغافورة وإستونيا وفرنسا، وتوزعت الريادة في الركائز الـ 12 بين أجزاء مختلفة من العالم. وبالإضافة إلى تحقيقها نسبة 100% في ركيزة الاتصال تتصدر دولة الإمارات ركيزة التماسك الاجتماعي، مع امتلاكها بنية تحتية رقمية متقدمة، ومشاركة اجتماعية كبيرة. ويسهم برنامج جودة الحياة الرقمية، ومجلس جودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات بتعزيز المعرفة الرقمية، والسلوك الآمن عبر الإنترنت، ونشر المحتوى الرقمي الإيجابي، ويسلط المؤشر الضوء كذلك على التحديات المشتركة بين الدول، والتي تتطلب تركيزاً أكبر مثل القدرة على قطع الاتصال.

وتوفر نتائج الاستطلاع رؤى فريدة، ضمن ستة مواضيع رئيسية هي الاستخدام المتوازن للتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ووسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، والعمل، والأنظمة الحكومية. ومن أبرز نتائج الاستطلاع وجود دعم واسع النطاق لإيقاف تطوير المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي مؤقتاً ريثما يتم وضع اللوائح التنظيمية المناسبة، وينظر 78% من المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة إيجابية، ويعرب المقيمون في الدولة عن ثقتهم بقدرة حكومتهم على تنظيم محتوى الإنترنت، وكانت أبرز نتائج الاستطلاع في إطار المواضيع الرئيسية الستة هي:

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توازن أفضل: يجد الناس توازناً أفضل في استخدامهم للتكنولوجيا، ويدركون بشكل متزايد تأثيرها السلبي على صحتهم. وفي دولة الإمارات انخفض عدد الأشخاص، الذين يقضون الكثير من الوقت على الإنترنت بنسبة الخُمس، خلال العامين الماضيين.

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الذكاء الاصطناعي في دائرة الضوء: الذكاء الاصطناعي يؤثر على حياة الناس، لكن الكثيرين منهم لا يفهمونه.

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عصر جديد لوسائل التواصل الاجتماعي: الدول التي تمتلك معدلات استخدام أكبر لوسائل التواصل الاجتماعي تنظر إلى هذه المنصات كمصدرٍ لخير المجتمع، ولكن الكثير منها تشعر بالقلق إزاء التنمر عبر الإنترنت، وتشير نتائج الاستطلاع إلى تعرض ربع المشاركين للتنمر عبر الإنترنت، وترتفع هذه النسبة في دولة الإمارات إلى 29%.

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لاعبو الألعاب الإلكترونية يتصدرون المشهد: يقول أغلبية اللاعبين– وبنسبة تقارب الثلثين في دولة الإمارات- إن الألعاب تؤثر إيجابياً على حياتهم، ولكن يعتبرها الأشخاص الأكثر شغفاً بها بمثابة ملاذ أو مهرب.

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تأثير المرونة في العمل: رغم أن التكنولوجيا الرقمية تمكن العمل المختلط والمرن، إلا أنها تؤثر على الحدود الشخصية، ومع أن العمل عن بعد بات اليوم حقيقة واقعة بالنسبة للكثيرين حول العالم، ولكن معظم المشاركين في دولة الإمارات لا يزالون يداومون في أماكن عملهم.

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القوانين أمر جوهريّ: يدعو المستخدمون إلى تعزيز القوانين التي تحكم التكنولوجيا، إذ يشكل جمع البيانات مصدر قلقهم الأكبر، ويثق الناس بدولة الإمارات بقدرة حكومتهم على تنظيم المحتوى الرقمي.

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