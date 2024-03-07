ملتقى تبادل الابتكارات في المناخ يدعم دور المرأة في تحقيق الاستدامة ضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل



أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، الفعالية السنوية الرائدة في مجال الأعمال والتي تركز على الطاقة البديلة والاستدامة، عن استعداد دورتها المرتقبة لعام 2024 لاستضافة أكبر مشاركة نسائية في تاريخ الفعالية الممتد منذ 16 عاماً، في خطوة تُسلّط الضوء على مدى تنامي دور السيدات ضمن منظومة الطاقة.

وتشارك السيدات بشكل بارز في البرنامج الواسع لمؤتمر القمة، ليقدمن آراءهن القيمة حول العديد من القضايا، التي تشمل التغير المناخي والسياحة المستدامة وتكنولوجيا المدن الذكية وتكامل الاقتصاد الدائري والتنوع في مكان العمل، إلى جانب العديد من الدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف (كوب 28).

وتضمّ الفعالية، التي تُقام على مدى 3 أيام بين 16-18 أبريل المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، منطقة مخصصة لمبادرة ملتقى «تبادل الابتكارات بمجال المناخ – كليكس».

وتحتضن المنصة، الشركات الناشئة التي أسستها أو تقودها وتديرها سيدات، إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتكرة، حيث يمكنها استعراض منتجاتها وحلولها الثورية أمام الجمهور العالمي.

وتدعم مبادرة كليكس، التي انطلقت عام 2018، استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لتمكين اعتماد الحلول والتقنيات المخصصة لمواجهة التغير المناخي وتمويلها.



مساواة

وتزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي (8 مارس)، تؤكد القمة العالمية لطاقة المستقبل التزامها الراسخ بالمساواة والشمولية على جميع مستويات أجندتها لطاقة المستقبل، لا سيما مع انضمام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إلى القمة بصفتها داعماً رسمياً للرؤى.

وتكشف أحدث البيانات الصادرة عن اليونيدو أن السيدات يعانين من آثار التغير المناخي بشكل أكبر من باقي الفئات، وبالتالي تتأثر الشركات التي تديرها السيدات بالدرجة نفسها. كما تؤكد معلومات المنظمة أنّ الابتكار يلعب دوراً رئيسياً في مساعي الحد من التغير المناخي والتكيّف مع تداعياته، مشيرة أيضاً إلى أنّ فرق العمل المؤلفة من الرجال والسيدات معاً تتسم بقدرة أكبر على الابتكار وتنفيذ المهام من المجموعات الأحادية.

وأشارت اليونيدو إلى أن تعزيز دور المرأة في خفض معدلات الفقر، ودعم المستثمرات ورائدات الأعمال، وتسليط الضوء على العلاقة بين المساواة بين الجنسين وحماية البيئة، من شأنه تسريع التحول الصناعي الشمولي والمستدام، وبالتالي المساهمة بشكلٍ مباشر في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بها.

تمكين

وقالت رنا غنيم، رئيسة قسم الطاقة والعمل المناخي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو): «ندرك اليوم أن تمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجال التكنولوجي يلعب دوراً محورياً في تسريع التقدم نحو التنمية المستدامة والأهداف المناخية، كما يتيح لنا الاستثمار في المرأة التمهيد للتغيير وتسريع التحول نحو عالم أكثر صحة وأمناً ومساواة للجميع».

استدامة

وأشارت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل والمديرة العامة لشركة آر إكس الشرق الأوسط: «تدعم النسبة العالية لمشاركة السيدات، والتي تبلغ اليوم حوالي 30% من المتحدثين لدينا في القمة العالمية لطاقة المستقبل لهذا العام، ملتقى كليكس بشكلٍ مباشر والذي يأتي خصيصاً لتسليط الضوء على الدور الهامّ الذي تلعبه المرأة في التصدي للتغير المناخي والحفاظ على البيئة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة من خلال التكنولوجيا والابتكار والإبداع».

وستتضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 جلسةً حوارية مخصصة لرائدات الأعمال بمجال الابتكار في إزالة الكربون، ومن المتوقع أن يسلط المتحدثون الضوء على صاحبات الرؤى اللواتي يساهمن في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وقيادة الجهود التنظيمية لإزالة الكربون.

وتتطرق الجلسة إلى مواضيع عديدة، تديرها جيسيكا روبنسون، قائدة التمويل المستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إي واي بارثنون، بمشاركة ميديا نوسينتيني، مؤسسة شركة سي ثري والشريك الأول في جلوبال فينتشرز؛ وأنجيلا الحمصي، المؤسس المشارك لشركة إجنايت باور؛ ونويل محمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فاليوجريد.

تمويل

وقبل الفعالية، شددت نوسينتين على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء والمبتكرات، بالقول: «تتطلّب فجوة التمويل الكبيرة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية اتباع منهجية مدروسة، خصيصاً في ظلّ الأهمية المتزايدة للابتكار. ويتّسم تمكين المؤسسين من النساء لابتكار حلول تقلل الانبعاثات بأهميةٍ بالغة، فضلاً عن مساعدتهنّ في تعزيز كفاءة رأس المال وتحقيق وفورات في تكاليف تحول الطاقة العالمي بشكلٍ مستدام وقابلٍ للتطوير».

ووسط الحاجة المتزايدة لتعزيز مستويات المشاركة الشاملة للتصدي للتغير المناخي، دعت إيدورني جيل دي سان فيسنتي، مديرة برنامج تحالف المياه في الإمارات العربية المتحدة، إلى تحقيق مزيدٍ من المساواة وتمثيل المرأة في الأجندة العالمية لإزالة الكربون.

فجوة

وأشارت سان فيسنتي، التي تشارك في جلسة بعنوان المياه الذكية في المدن الذكية الصالحة للعيش: «يجب معالجة الفجوة بين الجنسين في مجال إزالة الكربون لدعم المواهب التي لا تحظى بتمثيلٍ كافٍ والتي ستساعد في تسريع التحولات المستدامة وبناء المرونة. وهذا بالضبط ما تقدمه القمة العالمية لطاقة المستقبل مع مبادرة كليكس، التي تمكّن الشركات الناشئة بقيادة السيدات من عرض حلولها الرائدة وعرضها على المستثمرين في الشرق الأوسط والعالم».

كما ستنضم جيسيكا سكوباكاسا، المؤسس المشارك لشركة أوليف جيا، منصة الاستدامة كخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، إلى جلسة حوارية تهدف إلى تحفيز استثمارات الشركات في إزالة الكربون، حيث ستستكشف الثغرات التنظيمية في استراتيجيات إزالة الكربون.

تحدٍ

وصرّحت سكوباكاسا: «نحن بحاجة إلى مواجهة التحدي المتمثل في التنظيم وتمكين المنظمات من أي حجم من اتخاذ إجراءات مناخية فعالة وقابلة للقياس. نحتاج إلى مساهمة الجميع، من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، في جهود التخفيف من تغير المناخ لتحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس من قبل المجتمع العالمي. ونأمل أن نتمكن من تحديد السياسات التي يمكن أن تشجع الشركات على إزالة الكربون من عملياتها، ودعم العملاء للعب دور أكبر في التنمية المستدامة».

شمولية

ومن جانبها، تسلّط آن ماري درود ثودسن، المدير العام للاستدامة والاستشارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في أمبريلا ألاينس، الضوء على استكشاف الحاجة إلى الشمولية في حملة الاستدامة العالمية، بالقول: سواء كان الدافع من الجهات المعنية الداخلية أو الخارجية، فإن الحاجة إلى سلوك تجاري إيجابي مؤثر ضرورية في جميع القطاعات.

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