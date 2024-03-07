سياحة عجمان تتألق في تحدي «هاكاثون الإمارات» بحلول مبتكرة لتعزيز تجارب الزوار



شاركت دائرة التنمية السياحية في عجمان بنجاح في تحدي «هاكاثون الإمارات»، الذي نظم في كليات التقنية العليا الشارقة لإمارتي عجمان والشارقة من 4 مارس إلى 5 مارس، تحت شعار «تحديات اليوم، حلول الغد».



تركزت مشاركة دائرة التنمية السياحية في عجمان على فهم احتياجات وتفضيلات الزوار للإمارة، من خلال التحدي تحت عنوان «كيف يمكن فهم احتياجات تفضيلات الزوار لإمارة عجمان حسب الجنسيات المختلفة لتصميم تجارب سياحية متخصصة ومنتجات سياحية متنوعة؟»



فهم التفضيلات



وتركزت جهود دائرة التنمية السياحية في عجمان خلال تحدي «هاكاثون الإمارات» على الاستفادة من البيانات الإحصائية المتاحة حول زوار عجمان، من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، بهدف فهم تفضيلاتهم وتلبية احتياجاتهم. وشددت الدائرة على أهمية إشراك الطلاب وأفراد المجتمع لتقديم حلول ابتكارية وتحدي الصعوبات المطروحة.

وتتمثل مهمة دائرة التنمية السياحية في عجمان في تمكين جميع فئات المجتمع، مع التركيز الخاص على الطلاب والشباب، للمساهمة في تقديم حلول مبتكرة والتغلب على التحديات في هذا المجال.



تحليل البيانات



وتمثلت التحديات في فهم سلوكيات الزوار، واهتماماتهم، وميزانياتهم بشكل دوري ولحظي، مع التركيز على تحليل البيانات بشكل سريع لفهم الاتجاهات وتصميم تجارب سياحية مخصصة تلبي تلك الاحتياجات. كما وضعت الدائرة خطة لجمع الرؤى المستمرة واستطلاعات الزوار بهدف فهم تفاصيل حياتهم السياحية وتفضيلاتهم.

وأشارت الدائرة إلى أهمية تصميم خدمات حكومية رقمية تتسم بالسهولة والاستجابة السريعة، مستندة إلى فهم عميق لاحتياجات المستخدمين. ويتعلق الأمر بتحسين تجربة الزوار من خلال إعادة هندسة الخدمات وتصميم سياسات ملائمة.



تجارب مبتكرة



وأشارت تحليلات الدائرة إلى أن هذه المشاركة ستؤثر إيجاباً على زوار عجمان، وستدفع المنشآت الفندقية وشركات السفر والسياحة لتحسين الخدمات المقدمة كما أنها ستلهم رواد الأعمال لتصميم تجارب سياحية مبتكرة لتلبية احتياجات الزوار المختلفة.



وعلى صعيد آخر، ركزت دائرة التنمية السياحية في عجمان في تحدي هاكاثون الإمارات، على تحسين خدمات الحكومة الرقمية.



وتسعى الدائرة من خلال هذا التحدي إلى تحسين تفاعل المواطنين والزوار مع الخدمات الحكومية، مما يعزز سهولة الوصول والفعالية. يأتي هذا التحدي كجزء من استراتيجية دائرة التنمية السياحية في عجمان لتحسين القطاع السياحي وتعزيز جاذبيته كوجهة متميزة للزوار من جميع الجنسيات والأعمار.



نقطة تحول



وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: «تأمل دائرة التنمية السياحية في عجمان أن تكون مشاركتها في هاكاثون الإمارات نقطة تحول في تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة سياحية متميزة. من خلال تحليل التفاصيل الدقيقة لاحتياجات وتفضيلات الزوار من جنسيات مختلفة، تسعى الدائرة إلى تصميم تجارب سياحية فريدة تلبي توقعات واحتياجات شريحة واسعة من الجمهور. ويعكس هذا التزام الدائرة بتلبية توقعات الزوار ومدى التفاني في تحسين القطاع السياحي وتعزيز تجربة الزائر في إمارة عجمان».



وأضاف: «من المهم أن تعكس الخطوات المستدامة التي تتخذها دائرة التنمية السياحية في عجمان استجابتها الفعّالة لتغيرات احتياجات الزوار وتطلعاتهم المتجددة. وتعكس هذه المشاركة رؤية الدائرة لتحقيق التميز في مجال الضيافة وتجارب الزوار، مما يعزز مكانة الإمارة على الساحة السياحية العالمية ويشجع على زيادة الإقبال وتكرار الزيارة في المستقبل».



وجهة مستدامة



وتأتي هذه المبادرة في ظل تطلعات دائرة التنمية السياحية في عجمان للمحافظة على مكانتها كوجهة سياحية متنوعة ومستدامة.



ومن خلال تحقيق التفاعل مع زوارها بشكل فعّال، يمكن تحقيق تطور إيجابي في القطاع السياحي، وزيادة الإقبال على الزيارة والاستمتاع بتجارب فريدة في عجمان.

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