تعاون الإمارات لريادة الأعمال و«إي آند» لدعم رواد الأعمال

وقعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال، مذكرة تفاهم مع مجموعة «إي آند»، لدعم رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأعمال عبر البرنامج الوطني لتأسيس الشركات، المخصّص للمواطنين الراغبين بتعزيز مشاريعهم من خلال شراكتهم مع «إي آند» الإمارات، لإتاحة الفرصة لهم لبيع خدمات وحلول «إي آند» الإمارات لعملائهم.

وتأتي الاتفاقية لتأسيس إطار عام بين جمعية الإمارات لريادة الأعمال ومجموعة «إي آند» من أجل متابعة فرص التعاون المحتملة والفرص الاستثمارية الأخرى، ووضع المبادئ التي يستهدف كلا الطرفين العمل بموجبها لخلق شراكة استراتيجية تعود بالنفع على رواد الأعمال الإماراتيين في مختلف إمارات الدولة.

خبرة متكاملة

وقال سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، إن مجموعة «إي آند» تعتبر من أنجح الشركات محلياً وعالمياً، وتتمتع بخبرة متكاملة في تقديم الحلول التقنية وحلول الاتصالات وهي نموذج عالمي للنجاح الإماراتي.

وأضاف: يأتي هذا التعاون بين جمعية الإمارات لريادة الأعمال ومجموعة «إي آند» كترجمة لتشارك الرؤى المتمثلة في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم رواد الأعمال الإماراتيين، ونحن نثمن هذا التعاون لما له من أثر سينعكس على تطوير مهارات وقدرات رواد الأعمال الإماراتيين والمساهمة في تطوير القيمة المحلية المضافة.

وأضاف: يتمثل الهدف الرئيسي لهذا التعاون في رفع مساهمة رواد الأعمال الإماراتيين الاقتصادية وتطويرها وتشجيع الشباب على بدء مشاريعهم الريادية ودخولهم إلى بيئة ريادة الأعمال، مستفيدين من هذا التعاون الذي سيوفر لهم فرصة بدء مشاريعهم وأعمالهم بطريقة احترافية، والاستفادة من البرنامج الوطني لتأسيس الشركات التابع لمجموعة «إي آند».

إتاحة الفرص

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «إي آند الإمارات»: نهدف من خلال هذا التعاون إلى دعم روّاد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأعمال وإتاحة الفرصة لهم للانضمام للبرنامج الوطني لتأسيس الشركات الذي يقدم لهم فرصة توفير خدمات وحلول «إي آند الإمارات» لعملائهم، ونتطلع لمواصلة التعاون مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال لتمكين نظام ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الشباب الإماراتي الطموح في تحقيق تطلعاتهم، تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة في النهوض بقطاع الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

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