«اقتصادية عجمان» تتعاقد مع «جيه إل إل» لاستشراف مستقبل القطاع العقاري

أعلن مكتب عجمان للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تعاقده مع شركة «جيه إل إل» (JLL)، المؤسسة الدولية في مجال الخدمات العقارية وإدارة الاستثمارات، لاستشراف مستقبل القطاع العقاري في إمارة عجمان وتعزيز تنافسيته وخلق فرص جديدة للنجاح من خلال تطوير قدرات وممكنات رائدة تتّسم بالابتكار والاستباقية والمرونة.

يأتي ذلك انسجامًا مع استراتيجية الإمارة الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار في مختلف القطاعات لاسيما القطاع العقاري وستسهم نتائج دراسة ستجريها المؤسسة لهذا الغرض في رسم خارطة طريق لمستقبل قطاعها العقاري على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إن الدائرة تسعى دومًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم تنافسية الإمارة في القطاعات كافة والوصول لأهدافها بالتعاون مع مختلف الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف الحمراني: «نتطلع للعمل مع (جيه إل إل) من أجل تقييم عميق وشمولي لواقع السوق العقاري الذي يساهم سنويًّا بنحو 30% في النائج المحلّي الإجمالي لإمارة عجمان بالاستناد لأساليب وطرق عمل مبتكرة وذكية، تراعي خصائص الاقتصاد الأخضر التي تعنى بالبيئة والرفاه الاجتماعي، لضمان بناء منظومة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات المستقبلية التي تخدم القطاع وتمكّنه من الاستمرار في النمو والازدهار».

من جهته أوضح عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط أن إمارة عجمان أصبحت في مصاف المدن الاستثمارية الجاذبة للسكان والزوار والسياح ورواد الأعمال وتتوفر فيها مقومات العيش المثالي وتعد وجهة للزوار لاحتضانها مقومات الرفاهية، وتتمتع ببنية تحتية متطورة ومتكاملة ومجهزة وفق أعلى المقاييس والمواصفات العالمية وتتسم بجودة الهواء وزيادة الرقعة الخضراء، وسهولة إنجاز المعاملات في أي وقت ومكان مشيرا إلى أن عجمان تمضي بقوة في دفع عجلة الاستثمار ودعم المشاريع وضمان استمرارها ونجاحها.

وأكد سعي الدائرة لتعزيز تعاونها مع المؤسسات والجهات في إمارة عجمان على صعيد خططها الساعية لتطوير القطاع العقاري وتحقيق أفضل النتائج والعمل على توثيق التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع مشتركة في هذا القطاع الحيوي.

وتحدث عن القفزة التي حققتها قيمة العقود الإيجارية في العام الماضي 2023 لتبلغ 4 مليارات درهم بزيادة 39.92% مقارنة بعام 2022، موضحاً أن النتائج تعكس رغبة الجميع في الاستقرار بإمارة عجمان التي تقدم كل أنواع التحفيز والتسهيلات والدعم للسكان والمستثمرين فالتشريعات واللوائح تمتاز بالمرونة والأخذ بأيدي رواد الأعمال إضافة للتحول الذكي الذي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات.

بدوره قال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن إمارة عجمان شهدت خلال العام 2023 طفرة في السوق العقاري بعدما تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرّفات العقارية 16.9 مليار درهم، بنمو غير مسبوق قُدِّر بـ 43% مقارنة بالعام 2022، مشيراً إلى توقعات بأن يواصل الطلب والإقبال على هذا القطاع الحيوي ارتفاعه نتيجة لجاذبية بيئة الاستثمار العقاري في الإمارة الأمرالذي يؤكد أهمية تكثيف تضافر جهود الشركاء والعمل بشكل تكاملي ومتناغم في المرحلة القادمة للحفاظ على هذه الإنجازات واستدامة جاذبيته ونمو أدائه«.

من جهته، أكد محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان التزام الدائرة بتطوير إمكانيات القطاع السياحي من خلال تعزيز التنافسية وخلق فرص استثمارية مبتكرة، ما يساهم في وضع استراتيجيات مستقبلية تلبي احتياجات السوق وتعزز نمو القطاع العقاري والسياحي على المستويين الإقليمي والدولي مشدداً على أن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في بناء منظومة متكاملة تعزز جاذبية ومكانة عجمان وجهة استثمارية متميزة على الساحة الدولية».

وقال سعيد حمود سعيد، مدير مكتب عجمان للتنافسية إن المكتب يسعي لتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان في القطاعات المختلفة، موضحاً أن أولويات المكتب خلال المرحلة الحالية التقييم الاستراتيجي الشامل للقدرات والممكنات التنافسية من حيث التشريعات والخدمات والبنى التحتية. ونوه بأن أبحاث (جيه إل إل) في مشروع شفافية القطاع العقاري والمتوقّع إنجازه بنهاية النصف الأول من العام الحالي ستسهم في تقديم رؤية تشخيصية لقدرات الإمارة، وستسفر عن وضع خارطة طريق تطويرية لمستقبل هذا القطاع المحوري.

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