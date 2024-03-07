غرفة عجمان توصي بضرورة الترويج لفرص الاستثمار في الإمارة

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان اجتماعه الأول لعام 2024، برئاسة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس المجلس لمناقشة سير عمل مشاريع ومبادرات الغرفة والجهود المبذولة لتعزيز دورها في نمو اقتصاد الإمارة وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوصى الاجتماع بضرورة الترويج لفرص الاستثمار التعليمية في الإمارة خلال معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2024، وتكثيف الجهود للترويج لفرص الاستثمار الصناعية والعقارية ضمن الملتقيات والوفود التي تستقبلها الغرفة خلال المرحلة القادمة إضافة إلى توطيد التعاون وبناء الشراكات مع الجهات الاتحادية والمحلية دعماً لتحقيق أهداف الغرفة الاستراتيجية.

وأكد المويجعي ضرورة تكثيف أجندة مشاركات الغرفة في المعارض والفعاليات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات بالإمارة واكتشاف أسواق خارجية جديدة والاطلاع على أفضل الممارسات.

وأوضح أن الغرفة حريصة على تعزيز مساهمتها البيئية بالتزامن مع عام الاستدامة 2024 من خلال تنويع الاستثمارات الخضراء وتوعية أعضائها من منشآت القطاع الخاص بتبني الحلول الصديقة للبيئة والحفاظ على الموارد وتبني أفضل الممارسات المستدامة.

حضر الاجتماع حمد بن راشد النعيمي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

واطلع المشاركون على محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2023 والحساب الختامي للعام السابق واعتماده، وسير عمل مشاريع الغرفة للعام الجاري وآخر مستجدات تنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب في نسخته الحادية عشرة مايو 2024 إلى جانب تقرير سير العمل لمجلس شباب غرفة عجمان وأجندة فعالياته خلال المرحلة المقبلة.

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